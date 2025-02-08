لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

كشفت مصادر عربية اليوم السبت، أن مصر تلقت رسائل حول التزام إسرائيل باتفاقية السلام، وعدم نية أمريكا الصدام مع القاهرة والعرب.

أمريكا وإسرائيل تنقلان رسائل إلى مصر

وقالت المصادر لموقع “العربية نت” السعودي، إن مصر طالبت إسرائيل بجدول زمني محدد لإدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، وفقا لما تم تحديده في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر، أن مصر أكدت لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضها لأي عمليات تهجير من غزة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما حذرت القاهرة إسرائيل من وضع قيود على عودة الفلسطينيين بعد العلاج بمصر.

مصر تهدد من خطورة تهجير الفلسطينيين

وأوضح الموقع، أن القاهرة تلقت رسالة من إسرائيل تؤكد التزام تل أبيب باتفاقية السلام، إلى جانب تلقيها رسائل أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا تنوي الصدام معها أو مع الدول العربية، وذلك فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أطلقت مصر حملة دبلوماسية، لمنع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير سكان قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشتيد برس.

وحذرت مصر، من أن مثل هذه الخطة قد تقوض معاهدة السلام مع إسرائيل، والتي تشكل حجر الزاوية في الاستقرار والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط لعقود من الزمن.

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