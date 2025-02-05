الأربعاء 05 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

تطورات مثيرة فى ملف التحكيم بـ«الجبلاية».. تسعيرة الخواجات تربك الحسابات.. والتسريبات “تخمد” نيران غضب الأندية

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

من يدير لجنة الحكام؟ سؤال تطرحه الأندية والحكام منذ تولى هانى أبوريدة رئاسة اتحاد الكرة الذى وعد أندية الأهلى والزمالك باستقدام خبير أجنبى لرئاسة اللجنة.

دائما وأبدا ما يكون ملف التحكيم شائكا وتحاوطه سلسلة من الانتقادات والحالات الجدلية بين الحكام أنفسهم وهو ما أكده هانى أبوريدة الذى لا يرغب منذ توليه رئاسة الجبلاية فى الاستعانة بخبير أجنبى خاصة وأن لديه يقينا بأنه ليس من الأهمية الكبرى أن يتم الاستعانة بخبير أجنبى لتولى رئاسة لجنة الحكام، ولكن بسبب أزمات الحكام مع بعضهم البعض التى أدت إلى معاناة التحكيم المصرى ورغبة الأندية فى عدم الاستعانة برئيس مصرى للجنة.

ومع الأزمات التحكيمية المتكررة التى تشهدها مباريات الدورى بدأ أبوريدة فى اللجوء لعدة حلول وأبرزها الاستعانة بخبراء أجانب لتحليل أداء الحكام فى المباريات خاصة وأن رئيس اللجنة القادم سيكون عليه تسكين الحكام لمباريات الدورى وإلقاء محاضرة كل أسبوعين أو شهر على الأكثر وهو ما شهدناه مع البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق، الذى كان يرفض أن يلقى أى محاضرات وتحليل أداء الحكام فى مباريات الدورى وكانت مهمته فقط هو تسكين الحكام بالمباريات ورغم هذه المهمة البسيطة الذى يستطيع أى خبير تحكيمى مصرى أن يفعلها كان يتقاضى 19 ألف دولار.

وهنا يطرق على باب اتحاد الكرة أزمة أخرى، حيث حدد هانى أبوريدة فى بداية توليه رئاسة الاتحاد مبلغ 20 ألف دولار لاستقدام خبير أجنبى لتولى رئاسة لجنة الحكام وبالنسبة لأبوريدة فهو رقم مناسب لأنه سيدفع أيضاَ بالعملة الصعبة استقدام خبراء لتحليل وإلقاء محاضرات للحكام المصريين.

ليصطدم أبوريدة “بالأسعار” والتسعيرة الضخمة من أجل استقدام خبير يكون تابعا للاتحاد الدولى وصاحب خبرات واسما كبيرا يليق بالمجلس الحالى للاتحاد، يطلب أى خبير يبدأ اتحاد الكرة فى التفاوض معه 70 إلى 80 ألف دولار، لتوجه صدمة فى وجه أبوريدة.

وأخيرًا لجأ أبوريدة فى رفع “تسعيرة” الخبير الأجنبى إلى 50 ألف دولار ليكون مبلغا مناسبا لاستقدام “خواجة جديد” يدير لجنة الحكام وحتى الآن لم يوافق أيضا أى أجنبى بهذا المبلغ خاصة مع المواصفات التى يرغب فيها أبوريدة تتعدى أيضا هذا المبلغ.

ليلجأ اتحاد الكرة إلى تسريب بعض الأسماء اللامعة فى مجال التحكيم العالمى والمرشحة لرئاسة لجنة الحكام والتى ليس من المعقول أن تتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية، ولكنها خرجت فقط كنوع من “تسكين آلام” الأندية حول المطالب المستمرة فى سرعة تعيين خبير أجنبي، خاصة مع تكرار أخطاء الحكام فى المباريات، ثم يتم تسريب أخبار أخرى بأن تلك الأسماء اللامعة رفضت نظرًا لأنه من غير المنطقى أن يترك السويسرى ماسيمو بوساكا منصبه كمدير للجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم، أو يترك كولينا عمله كرئيس تحكيم رئيس لجنة الحكام بالفيفا، من أجل رئاسة لجنة الحكام المصرية.

ولعل ملف التحكيم سيظل صداعا فى رأس أبوريدة نظرًا لرغبته فى استقدام خبراء أجانب لإلقاء محاضرات للحكام، وبحسب لائحة لجنة الحكام فإن استقدام أى خبير أجنبى لعمل محاضرة أو تحليل لأداء الحكام المصريين فإنه يتقاضى 400 دولار فى اليوم الواحد وهو أيضا يعد مبلغا كبيرا خاصة وأن الخبير سيظل على الأقل أسبوعًا فى القاهرة من أجل إنهاء محاضراته للحكام المصريين، لذلك استعان أبوريدة فى المعسكر الأخير للحكام بكلا من عصام عبد الفتاح وجمال الغندور.

وفى السياق ذاته، هناك اتجاه كبير بتعيين أبوريدة عصام عبد الفتاح وجمال الغندور فى لجنة الحكام تحت مسمى “لجنة خبراء التحكيم” من أجل إلقاء محاضرات للحكام لتوفير العملة الصعبة لاستقدام أجنبي.

وينتظر خلال أيام أن يتم حسم ملف رئاسة لجنة الحكام وذلك حسب تسعيرة اتحاد الكرة التى وضعها لاختيار رئيس اللجنة.

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لجنة الحكام الأندية الحكام الأهلي الزمالك ابوريده

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