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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يفوز على إمبولي 0/2 في مباراة الكروت الحمراء

ميلان وإمبولي، فيتو
ميلان وإمبولي، فيتو

انتهت مباراة فريق ميلان أمام مضيفه إمبولي بنتيجة 0/2 لميلان، والتي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب كارلو كاستيلاني، في الأسبوع 24 من عمر الدوري الإيطالي.

سجل هدفي ميلان في شباك إمبولي, رفائيل لياو وسانتياجو خيمينيز في الدقيقتين 68 و76.

وتعرض فيكايو توموري لاعب ميلان ولوكا ماريانوتشي لاعب إمبولي للطرد في الدقيقتين 55 و66.

وقرر كونسيساو، الدفع بالوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس أساسيا، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله هذا الشتاء.

وجلس على دكة بدلاء ميلان، رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش والمهاجم الجديد سانتياجو خيمينيز.

تشكيل ميلان أمام إمبولي

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مايك ماينان - كايل ووكر - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - أليكس خيمينيز - جواو فيليكس - تامي أبراهام.

تشكيل إمبولي ضد ميلان

فيما جاء تشكيل إمبولي كالآتي:

فاسكيز - دي تشيليو - ماريانوتشي - فيتي - جياسي - جراسي - هندرسون -  بيتزيلا - كاكيسي - إسبوزيتو - كولومبو.

ترتيب ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة من 23 مباراة، فيما يأتي إمبولي بالمركز ال16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة. 

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