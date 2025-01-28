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رياضة

جنوى يفوز على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

جنوى، فيتو
جنوى، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز فريق جنوى على مونزا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”. 

 

مباراة جنوى ومونزا

احرز ثنائية جنوي كوني دي ونتر ويوهان في الدقيقة 60 و83 

وبهذا الفوز يحتل جنوى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بينما مونزا في المركز العشرين برصيد 13 نقطة بعدما خاض كلا الفريقين 22 مباراة.

 

تشكيل جنوى أمام مونزا

أعلن باتريك فييرا المدير الفني لفريق جنوى الإيطالي، تشكيلة فريقه لمواجهة مونزا في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وبدأ فريق جنوى مباراته أمام مونزا بتشكيل يضم كلا من:

نيكولا ليالي، آرون مارتن كاريكول، يوهان فاسكيز، كوني دي وينتر، باتريزيو ماسيني، مورتن فريندروب، ستيفانو سابيلي، لوير كاسا، مورتن ثورسبي، فابيو ميريتي، أندريا بينامونتي.

تشكيل مونزا أمام جنوى

 

وبدأ فريق مونزا مباراته أمام جنوى في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

ستيفانو توراتي، دانيلو دامبروسيو، أرماندو إيزو، أندريا كاربوني، جورجيوس كيرياكوبولوس، وارن بوندو، أليساندرو بيانكو، جان دانييل أكبا أكبرو، ميلان دجويتش، باتريك سيوريا، دانييل مالديني.

نتائج جنوى في أخر 11 مباراة

 

في الجولة السابقة، عانى جنوى من هزيمة خارج أرضه بنتيجة 1-3 أمام روما. كانت هذه الخسارة هي الثانية فقط في آخر 11 مباراة بالدوري الإيطالي (4 انتصارات و5 تعادلات)، مما يسلط الضوء على الاستقرار النسبي الذي يتمتع به جنوى مؤخرًا. والجدير بالذكر أنه في آخر ثماني مباريات، استقبل الفريق أكثر من هدف مرتين فقط.

 

فريق مونزا، فيتو
فريق مونزا، فيتو

 

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الدوري الإيطالي جنوى مونزا مباراة جنوى ومونزا

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