ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص من أعلى كوبري سمنود بالغربية

شهد مركز سمنود في محافظة الغربية، اليوم السبت، حادث انقلاب ميكروباص، من أعلى كوبري الراهبين، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجاءت أسماء المصابين الـ8 كالتالي:

محمد أحمد المرسي (32 عامًا) بسحجات وكدمات بالجسم.

أحمد عبد الحميد عز الدين (32 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري.

أحمد هيثم علي السعيد (29 عامًا) بسحجات وكدمات بالجسم.

محمد وليد محمد عطية (25 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة.

مي نشأت أحمد عبد الواحد (30 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة.

آمال محمد أحمد السباعي (48 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة.

أسماء السيد محمد الغريب (42 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة.

علاء محمد محمد عبد السميع (40 عامًا) باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بـ6 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى مستشفى سمنود المركزي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور. وتشير التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة قد تكون السبب وراء الحادث.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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