السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالغربية

حادث إنقلاب ميكروباص،فيتو
حادث إنقلاب ميكروباص،فيتو

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة الغربية.

 

حادث انقلاب ميكروباص

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من كوبري قرية الراهبين، بدائرة مركز ومدينة سمنود، ووجود المصابين.

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وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نتيجة اختلال عجلة القيادة من قائدها.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمنود العام لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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