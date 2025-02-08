الدوري الإيطالي، تورينو يتقدم على جنوي 1-0 في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة تورينو ضد جنوى بتقدم تورينو بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب تورينو الأولمبي ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف تورينو اللاعب ورتن ثورسبي في الدقيقة 2+ 45.

تشكيل تورينو أمام جنوى

دخل فريق تورينو المباراة بتشكيل يضم كل من:

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش - فالنتينو لازارو - سيباستيان والوكويتش - جويليرمو ماريبان - ساؤول كوكو - بورنا سوسا - نيكولا فلاشيتش - صامويل ريتشي - أدريان تاميز - يان كاراموه - تشي آدمز

جنوى الإيطالي، فيتو

تشكيل جنوى أمام تورينو

دخل فريق جنوى المباراة بتشكيل مكون من:

نيكولا ليلا - ستيفانو سابيلي - يوهان فاسكيز - ألان ماتورو - أرون مارتن - مورتن ثورسبي - ميلان بادلي - مورتن فريندروب - فيتينيا - أندريا بينامونتي - فابيو ميريتي

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يتصدر نابولي قمة ترتيب الدوري الايطالي 2025 بعد الجولة الـ 23 برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان.

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