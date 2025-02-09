ختام معرض "كايرومازر & لابيچاما" اليوم الأحد

تختتم فعاليات الدورة الـ75 من معرض "كايرومازر & لابيچاما"، اليوم الأحد، والذى يعد أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط.

واستمرت فعاليات المعرض خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، بمشاركة 350 مصنعًا مصريًا.

أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة

واستقبل المعرض، الذي انطلق برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة منها تركيا وإسبانيا وإيطاليا الكويت وقطر والإمارات والمغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن، ما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة.

د. محمد الشريف: بعثة مشترين تضم 1000 مشتريًا من 17 دولة لإبرام تعاقدات تصديرية

وقال الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إن معرض"كايرومازر & لابيچاما" يمثل حدثًا هامًا لصناعة الملابس المصرية، خاصة انه يتيح للمصانع المحلية فرصة عرض منتجاتها المتميزة والتواصل مع مشترين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الشريف أن المنظمين حريصون بشكل كبير على تقديم كافة التسهيلات للمشاركين في معرض "كايرومازر & لابيچاما" بهدف تمكينهم من عرض منتجاتهم بأفضل شكل ممكن وتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم.

د محمد الشريف

وأشار إلى أن المعرض يستقبل 1000 مشتري أجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات العارضة منها 500 مشترٍ تتحمل الشركة تكاليف استضافتهم.

وأشار إلى أهمية هذا المعرض في دعم صناعة الملابس المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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