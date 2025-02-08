نتنياهو: ترامب وافق على إنهاء وجود حماس في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت:" سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل مختطفينا ونضمن أمنهم، وهي توجيهات للوفد ليبلغ الرسالة للوسطاء".

وأضاف نتنياهو:" الرئيس ترامب وافقني تماما أننا سنفعل كل شيء لاستعادة جميع المختطفين، ولكن لن يكون هناك وجود لحماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، أن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى.

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره: "أن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية".

وأكد أكسيوس أن المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقش الاثنين المقبل مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جاء فيها: “نحن قلقون من محاولة نتنياهو إفشال الصفقة التي حققتها أنت”.

رسالة من عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب

وأضافت عائلات الأسرى في رسالتهم: "نحن نثق بك فلا تسمح لنتنياهو بخداعك، ولا يعقل أن يتاجر نتنياهو بالمخطوفين من أجل تغطية فشله في 7 أكتوبر وفي الحرب".

وجاء في رسالة عائلات الأسرى:"يجب استكمال الصفقة، لكننا متخوفون لأن رئيس حكومتنا يقوم بإفشالها من واشنطن، وبينما يتعرض أسرانا لمحرقة يتمتع رئيس حكومتنا بفندقه الفارهة في واشنطن ويعرقل الصفقة".

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