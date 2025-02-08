السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام التي طالبت بإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

 

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو ضد السعودية 

وقالت وزارة الخارجية في بيانها " إن تصريحات نتنياهو انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدوانا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة".

وأضافت الوزارة الفلسطينية "وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها، ومحاولة للضغط على الموقف السعودي الصادق والشجاع في دعمه وتبنيه وإسناده للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته على أرض وطنه".

 

تصريحات نتنياهو ضد السعودية 

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بإدانة هذه التصريحات المعادية للسلام.

وفي ذات السياق أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الموقف الإسرائيلي، واعتبر في تصريح عبر منصة "إكس" أن ذلك "خرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين".

وثمن الشيخ مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا التي تنادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، والملتزمة بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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السعودية نتنياهو منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل

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