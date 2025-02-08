السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالة لـ ترامب: لا تسمح لنتنياهو بخداعك

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جاء فيها: “نحن قلقون من محاولة نتنياهو إفشال الصفقة التي حققتها أنت”.

 

رسالة من عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب 

وأضافت عائلات الأسرى في رسالتهم: "نحن نثق بك فلا تسمح لنتنياهو بخداعك، ولا يعقل أن يتاجر نتنياهو بالمخطوفين من أجل تغطية فشله في 7 أكتوبر وفي الحرب".

وجاء في رسالة عائلات الأسرى:"يجب استكمال الصفقة، لكننا متخوفون لأن رئيس حكومتنا يقوم بإفشالها من واشنطن، وبينما يتعرض أسرانا لمحرقة يتمتع رئيس حكومتنا بفندقه الفارهة في واشنطن ويعرقل الصفقة".

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له اليوم السبت، أن وفدا إسرائيليا يتوجه إلى الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى.

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره: "أن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية".

وأكد أكسيوس أن المجلس الأمني الوزاري المصغر يعقد اجتماعا الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقش الاثنين المقبل مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي المقابل أكد قيادي كبير في حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في خطر وقد ينهار.

اتفاق وقف إطلاق النار في خطر 

وأضاف المسؤول الحمساوي في تصريحات له: "الحركة لا ترغب في العودة للحرب مع إسرائيل ولا تزال مستعدة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار".

ونفذت حماس وإسرائيل اليوم السبت العملية الخامسة من  تسليم الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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