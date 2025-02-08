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رياضة

أبرزها حسام حسن ولاعب الترجي، 6 صفقات لـ مودرن سبورت بالميركاتو الشتوي

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

نجح مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس في التعاقد مع ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية تدعيما لصفوف الفريق.

 

صفقات مودرن سبورت بفترة الانتقالات الشتوية

ونجح مودرن في ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة لمدة موسمين ونصف 

وتم التعاقد مع التونسي معتز زدام لاعب فريق الترجي التونسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.

وتم التعاقد مع ثنائي إنبي أحمد يوسف لمدة ثلاثة مواسم ونصف وعلي فوزي لمدة موسمين ونصف.

ومحمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف. 

ووليد علي فرج لاعب وسط فريق فاركو.

 

محمد هلال
محمد هلال

 

الراحلون عن مودرن سبورت بالميركاتو الشتوي

ورحل عن صفوف مودرن سبورت اربعة لاعبين هم باسم علي  ومحمد نصير وعمرو السيسي ونادر هشام  

 

 

معتز زدام
معتز زدام

 

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية  بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

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