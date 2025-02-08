السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

لقي شاب من الفيوم  مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم  بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل حادث تصادم بين سيارتين نقل علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي بلاغا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بتصادم سيارتين نقل، علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة قبل  الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

قرارات النيابة العامة حول حادث التصادم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي، لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة.

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كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة كل سيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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