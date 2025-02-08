الهلال يتقدم على ضمك بهدف بالشوط الأول في الدوري السعودي

يتأخر فريق ضمك، أمام نظيره الهلال، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الهلال هدف التقدم عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32.

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف فريق ضمك عن مباراة الفريق اليوم أمام الهلال.

تشكيل ضمك أمام الهلال



تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الهلال وضمك، عبر قناة SSC SPORT HD1 وSSC SPORT SD1.

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