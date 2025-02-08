السبت 08 فبراير 2025
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افتتاح غرفة حضانات بمستشفى كفر الزيات العام بالجهود الذاتية بالغربية (فيديو)

افتتاح غرفة حضانات
افتتاح غرفة حضانات بمستشفى كفر الزيات العام بالجهود الذاتية

 افتتح اليوم اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، غرفة حضانات جديدة بمستشفى كفر الزيات العام، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية، في خطوة تعكس تكاتف المجتمع لدعم القطاع الصحي وتوفير رعاية طبية متطورة للأطفال حديثي الولادة.

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 جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية بـ محافظة الغربية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمتبرعين الذين ساهموا في تجهيز الغرفة.

حيث أشاد محافظ الغربية بروح التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتساهم في تطوير الخدمات الطبية.

وخلال كلمته، أكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تعكس وعي المجتمع بأهمية المشاركة في تحسين المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن غرفة الحضانات الجديدة ستسهم بشكل كبير في توفير الرعاية اللازمة للأطفال المبتسرين وتقليل الحاجة إلى نقلهم لمستشفيات أخرى. كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها المتبرعون وأهل الخير في إنجاز هذا المشروع الحيوي.

من جانبه، أوضح أحمد الباز أحد القائمين علي المبادرة أن الغرفة الجديدة تضم عددًا من الحضانات الحديثة المجهزة بأفضل التقنيات الطبية، مما يساهم في تقديم رعاية متكاملة لحديثي الولادة وفق أعلى المعايير الصحية. وأضاف أن دعم المجتمع لمثل هذه المشروعات يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الافتتاح، قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المستشفى، والتقى بعدد من الأطباء والمرضى، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير القطاع الصحي بالتعاون مع المجتمع المدني لتحقيق أفضل الخدمات الصحية لأهالي الغربية.
 

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