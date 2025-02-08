ختام ورشة صناعة السينما للأطفال ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي (صور)

أطفال الإسماعيلية يخوضون تجربة صناعة الأفلام لأول مرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

اختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ضمن فعاليات دورته الـ 26، ورشة تعليم صناعة الفيلم للأطفال، والتي أقيمت تحت إشراف المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، وأدارها كل من المخرج حازم مصطفى والمخرج مينا ماهر.

المستهدف من الورشة

استهدفت الورشة الأطفال من الفئة العمرية بين 9 إلى 15 عامًا، وهدفت إلى تدريبهم على أساسيات صناعة السينما بأسلوب تفاعلي مبسط، حيث تضمنت أنشطة تعليمية تعتمد على الألعاب ووسائل تدريب حديثة، مما ساهم في تنمية خيالهم السينمائي ومهاراتهم الإبداعية.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

مراحل صناعة الفيلم

تعرف الأطفال خلال الورشة على المراحل المختلفة لصناعة الفيلم، بدءًا من اختيار الفكرة وكتابة القصة، مرورًا بمرحلة السيناريو، وصولًا إلى التصوير والمونتاج، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة، انطلقت كل منها في رحلة إبداعية خاصة بها لصناعة فيلمها الأول.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

إبداع أطفال الإسماعيلية في تقديم افكار متنوعة

وأبدع الأطفال في تقديم أفكار متنوعة وعملوا على تحويلها إلى أفلام قصيرة باستخدام المهارات التي اكتسبوها خلال الورشة. وتمحورت بعض المشروعات حول توثيق معالم محافظة الإسماعيلية، مما عزز ارتباط الأطفال ببيئتهم المحلية، وساعدهم في اكتشاف قدراتهم في التعبير البصري والسرد السينمائي.



تفاعل الأطفال مع الورشة

شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين أظهروا شغفًا واضحًا بالعمل السينمائي، وساعدتهم التجربة على تنمية حسهم الفني والتقني، كما استفادوا من توجيهات المشرفين الذين حرصوا على دعمهم ومساعدتهم في ترجمة أفكارهم إلى صور متحركة.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

وفي ختام الورشة، تم عرض الأفلام التي أنجزها الأطفال أمام مجموعة من المتخصصين والفنانين، حيث تلقى المشاركون ملاحظات نقدية بنّاءة على أعمالهم، مما منحهم تجربة واقعية في مجال التقييم السينمائي. كما تم تكريم الأطفال بشهادات تقدير وهدايا رمزية تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وأعرب المشاركون وأولياء أمورهم عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدين رغبتهم في تكرارها مرات عديدة لما تحمله من فوائد في صقل مواهب الأطفال وإعداد جيل جديد من المبدعين في مجال السينما.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الوعي السينمائي لدى الأطفال والشباب، من خلال تقديم ورش تدريبية متخصصة في مجالات التصوير والمونتاج والإخراج، وذلك بهدف دعم المواهب الناشئة وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب إبداعية تعزز من شغفهم بعالم الفن السابع.



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