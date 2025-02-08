استدعاء مالك عقار تعرض لانهيار جزئي في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق تعرض لانهيار جزئي، لسماع أقواله.

انهيار جزئي في عقار بعين شمس

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بعين شمس، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويتولى رجال المباحث سؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص العقار لبيان سلامته.

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