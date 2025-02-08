السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مالك عقار تعرض لانهيار جزئي في عين شمس

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق تعرض لانهيار جزئي، لسماع أقواله. 

 

انهيار جزئي في عقار بعين شمس

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بعين شمس، مما أسفر عن إصابة شخص  وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ويتولى رجال المباحث سؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص العقار لبيان سلامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية أمن القاهرة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، لحظة دهس أتوبيس لـ4 أشخاص داخل دير سمعان بمنشأة ناصر، انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية، العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة

إصابة شخص إثر انهيار جزئي في عقار بعين شمس

انهيار عقار خالٍ من السكان في شبرا (صور)
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية