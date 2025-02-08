المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار بالحشيش في المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 2 متهمين بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.



كانت قد احالت النيابة العامة بشرق القاهرة المتهمين للمحاكمة، وتبين تكوينهما تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش المخدر بأن حازوا وأحرزوا المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين سلاح ناري للدفاع عن المخدرات.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر مخدر الحشيش، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري هو طبنجة محدث صوت على شكل مسدس عيار 9 مم وبخزنة فارغة

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