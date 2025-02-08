السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار بالحشيش في المرج

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 2 متهمين بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تأجيل محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسراي القبة

اقوال صادمة من السائق المتهم بدهس طفل في السلام


كانت قد احالت النيابة العامة بشرق القاهرة المتهمين للمحاكمة، وتبين تكوينهما تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش المخدر بأن حازوا وأحرزوا المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين سلاح ناري للدفاع عن المخدرات.


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر مخدر الحشيش، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري هو طبنجة محدث صوت على شكل مسدس عيار 9 مم وبخزنة فارغة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة جوهر الحشيش المخدر قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالجيزة

أخبار الحوادث اليوم: الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.. توزيع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. وضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية