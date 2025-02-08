ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصاصات الشرب الورقية التي روج لها سلفه جو بايدن، وتعهّد بأن الولايات المتحدة ستعود إلى استخدام تلك البلاستيكية.

الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي

وهذه الخطوة هي الأحدث فيما يتعلّق بمسائل البيئة منذ عودته إلى السلطة، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي وإصدار أوامر بإلغاء القيود التنظيمية كجزء من أجندته لتشجيع استخراج الوقود الأحفوري.

والخميس، سعت الإدارة الجمهورية أيضا إلى تعطيل تمويل شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، مما أثار غضب دعاة حماية البيئة.

ولا تحظى مصاصات الشرب الورقية بشعبية لدى العديد من المستهلكين ولكنها تسبب تلوثًا أقل من البلاستيك.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأوقع على أمر تنفيذي الأسبوع المقبل ينهي تأييد بايدن للمصاصات الورقية التي لا تعمل. عائدون إلى البلاستيك!".

القضاء على أدوات المائدة البلاستيكية

وتبنى الديمقراطي بايدن هدف القضاء على أدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل مصاصات الشرب بحلول عام 2035 في جميع الوكالات الحكومية.

وعبر ترامب عن استيائه من مصاصات الشرب الورقية بقوله خلال تجمع انتخابي في انتخابات 2020 ضد بايدن: "يريدون حظر المصاصات. هل جرب أحد تلك المصاصات الورقية؟ إنها تتفكك أثناء الشرب بها".

وباع فريق حملة ترامب مصاصات بلاستيكية تحمل شعار: "المصاصات الورقية الليبرالية لا تعمل".

كما استهدف الرئيس الذي يصف تغير المناخ بأنه عملية احتيال، السيارات الكهربائية في كثير من الأحيان على الرغم من تحالفه الوثيق مع رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك.

ويقول الناشطون إن وقف تمويل شبكة شحن المركبات الكهربائية على المستوى الوطني التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الملوثة المسببة لتغير المناخ.

وقالت مجموعة "إيفر جرين أكشن" إن "هذا البرنامج يحقق فوائد حقيقية لجميع الولايات الخمسين، فهو يوجد فرص العمل، ويعزز الفرص الاقتصادية، ويحد من التلوث".

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