السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: إعلان ترامب تسلم غزة من الاحتلال بعد انتهاء القتال تصريح أحمق وقنابل دخان

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى: إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء القتال، هو إعلان أقرب إلى قنابل الدخان، باعتباره تصريحا أحمق غير مبنى على أى حقائق تاريخية أو جغرافية أو سكانية حقيقية. 

وتابع: إن ترامب  يلقى بالقنابل الدخانية لإخفاء المشاكل الأمريكية الداخلية، خاصة وأن هناك تهجيرا للدولة الأمريكية العميقة، حيث تم تسريح معظم أعضاء جهاز المخابرات الأمريكية على يد إيلون ماسك مساعد ترامب لصالح رجال الأعمال.

 

 

ترامب يريد أن يشغل العالم عما يحدث داخل الولايات المتحدة الامريكية

وأكد رفعت سيد أحمد فى تصريح لفيتو، أن ترامب يريد أن يشغل العالم عما يحدث داخل الولايات المتحدة الامريكية بغزة وقضية التهجير لاحفاء الحقائق الامريكية. 

وأكد أن الشعبين المصرى والفلسطينى يرفضان التهجير منذ أيام النقراشى باشا مرورا بعبد الناصر وحتى الآن، وهذا الرفض مبنى على أن القضية الفلسطينية تقوم على أرض وشعب، واذ لم يكن الشعب موجود ستحتل الأرض وتنتهي القضية.

 

 

أطماع إسرائيل فى سيناء منذ هرتزل 

 

وأضاف أن الجيش المصرى يبني قدرته على  الأمن القومى المصرى، متابعا: وجود الفلسطينيين فى سيناء سيعطي الفرصة لاسرائيل بالسعى لاحتلالها، خاصة وان هناك اطماع منذ هرتزل فى سيناء، وتصريحات ترامب تكشف أنه منفذ الأطماع الإسرائيلية من داخل الإدارة الأمريكية.

 

تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية 

 

وتابع: لابد ان ندرك ان التمسك الفلسطينى بالأرض يحتاج من مصر والدول العربية تقديم الدعم لها، باعتباره دفاعا عن أنفسنا وليس عن الحق الفلسطينى فقط  .
 

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ترامب إسرائيل غزة القضية الفلسطينية الموقف المصري

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