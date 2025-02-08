نجمة بلاك بينك تتعرض للهجوم بعد عرض أولى حلقات مسلسل "Newtopia"

قابل المسلسل الكوري الكوميدي “Newtopia” وبطلته عضوة فرقة بلاك بينك جيسو، انتقادات عديدة عقب طرح الحلقتين الأولي والثانية على منصات البث الإلكترونية وقنوات العرض، وذلك بسبب الأداء التمثيلي لنجمة العمل الذي وصفه العديد بـ “الضعيف".

علق العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مهارات نجمة البوب والممثلة Kim Jisoo في التمثيل بعد عرض أول الحلقات، لينهال الجمهور على العمل بالانتقادات العديدة، حتي طلب البعض من الفنانة التوقف عن التمثيل بشكل نهائي: “ من فضلك توقفي عن التمثيل... إذا كنت تريد القيام بشيء ما، فيجب عليك على الأقل الدراسة من أجله. وحقيقة أنها ستؤدي دورًا رئيسيًا مباشرة أمر مروع أيضًا.”

دراما Newtopia تحطم الأرقام القياسية

وبرغم الانتقادات العديدة على دراما Newtopia الكورية إلا أن المسلسل قد حقق رقمًا قياسيًا لأعلى نسبة مشاهدة في يومه الأول بين مسلسلات على المنصات الكورية، متفوقة على دراما ANNA بطولة الممثلة Bae Suzy وOne Ordinary Day بطولة الممثل Kim Soo Hyun.

مسلسل Newtopia

تعرض Newtopia قصة بقاء بطابع كوميدي رومانسي، بهدف الابتعاد عن السرد الرعب التقليدي، ففي حين أن نهاية العالم تظلم المشهد، فإن المشروع بشكل عام يضع نفسه في موقف مميز باعتباره خفيف الظل، حيث يوفر راحة كوميدية من خلال المواقف الفوضوية حيث يتعامل الشخصيات مع لقاءات زومبي شنيعة، والعمل مستوحي من الرواية الكورية الجنوبية Influenza.

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