السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجمة بلاك بينك تتعرض للهجوم بعد عرض أولى حلقات مسلسل "Newtopia"

جيسو في مسلسل Newtopia،
جيسو في مسلسل Newtopia، فيتو

قابل المسلسل الكوري الكوميدي “Newtopia” وبطلته عضوة فرقة بلاك بينك جيسو، انتقادات عديدة عقب طرح الحلقتين الأولي والثانية على منصات البث الإلكترونية وقنوات العرض، وذلك بسبب الأداء التمثيلي لنجمة العمل الذي وصفه العديد بـ “الضعيف".

علق العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مهارات نجمة البوب والممثلة Kim Jisoo في التمثيل بعد عرض أول الحلقات، لينهال الجمهور على العمل بالانتقادات العديدة، حتي طلب البعض من الفنانة التوقف عن التمثيل  بشكل نهائي: “ من فضلك توقفي عن التمثيل... إذا كنت تريد القيام بشيء ما، فيجب عليك على الأقل الدراسة من أجله. وحقيقة أنها ستؤدي دورًا رئيسيًا مباشرة أمر مروع أيضًا.”

دراما Newtopia تحطم الأرقام القياسية

وبرغم الانتقادات العديدة على دراما Newtopia الكورية إلا أن المسلسل قد حقق رقمًا قياسيًا لأعلى نسبة مشاهدة في يومه الأول بين مسلسلات على المنصات الكورية، متفوقة على دراما ANNA بطولة الممثلة Bae Suzy وOne Ordinary Day بطولة الممثل Kim Soo Hyun.

مسلسل Newtopia

تعرض Newtopia قصة بقاء بطابع كوميدي رومانسي، بهدف الابتعاد عن السرد الرعب التقليدي، ففي حين أن نهاية العالم تظلم المشهد، فإن المشروع بشكل عام يضع نفسه في موقف مميز باعتباره خفيف الظل، حيث يوفر راحة كوميدية من خلال المواقف الفوضوية حيث يتعامل الشخصيات مع لقاءات زومبي شنيعة، والعمل مستوحي من الرواية الكورية الجنوبية Influenza.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسلسل الكوري Newtopia فرقة بلاك بينك جيسو Kim Jisoo دراما Newtopia
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

قصة الحفار "سايبم 10000".. هل يصبح مفتاح تحقيق طفرة في إنتاج الغاز؟

الزمالك يقيد أحمد الجفالي وصلاح مصدق في القائمة المحلية والأفريقية

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

الغضب يجتاح إسرائيل بسبب إلقاء الأسرى كلمات على منصة التسليم

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية