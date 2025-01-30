نيتفلكس تشتري حقوق عرض الفيلم الكوري “Bogota: City Of The Lost”

أعلنت منصة نتفليكس عن عرض فيلم الجريمة والآثارة “Bogota: City Of The Lost” من بطولة الممثل الكوري الجنوبي سونغ جونج كي على ابتداءً من الـ 4 من فبراير، وذلك بعد الإيرادات المخيبة للأمال في شباك التذاكر حيث حقق العمل 400 ألف تذكرة فقط في شهرين.

كما كشفت نتفليكس عن مقطع دعائي للفيلم مدته دقيقتان تقريبًا، والذي عُرض لأول مرة في دور العرض في كوريا الجنوبية في 1 من ديسمبر الماضي.

فيلم Bogota: City Of The Lost

يدور فيلم “Bogota: City Of The Lost” عن كوك هي ويجسده جونج كي، وهو رجل كوري جنوبي ينتقل إلى بوغوتا، كولومبيا، في أواخر التسعينيات سعيًا وراء حياة أفضل، ومع ذلك، فإن رحلته تأخذ منعطفًا مختلفًا حيث يتورط في السوق السوداء في المدينة.

بالإضافة إلى جونج كي، يشارك في بطولة فيلم "بوغوتا" أيضًا لي هي جون من فيلمي "A Killer Paradox" و"Blood Free"، وكوون هاي هيو من فيلم "Parasyte: The Grey"، وبارك جي هوان، وتشو هيون تشول، وكيم جونج سو.

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