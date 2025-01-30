الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نتفيلكس تكشف عن بوستر الموسم الثالث لمسلسل Squid Game

مسلسل SQUID GAME،
مسلسل SQUID GAME، فيتو

كشفت منصة نتفيلكس عن البوستر الجديد للمسلسل الكوري الجنوبي الأشهر Squid Game بجزئه الثالث والأخير، والذي من المقرر طرحه في 27 يونيو 2025.

وحاكى البوستر الجديد أحد صور الجزء الثاني والتي كانت على مضمار سباق ملون بقوس قزح، ولكن تكون الأرض على شكل أزهار ضخمة، والذي تنبأ العديد من المتابعين أنه يدل على أحد العاب الموسم الثالث.

وحمل مسلسل squid game 3 شعار “استعد للعبة الأخيرة” والذي رفع من حماس الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني والأول.

 منصة نتفليكس تعرض Squid Game 2

وطرحت منصة Netflix  جميع حلقات الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم Squid Game والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة، للمشاهدة حصريًّا على منصتها بتاريخ 26 ديسمبر 2024.

وحقق الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game"، أكثر من 126 مليون مشاهدة، خلال أول 11 يومًا فقط، من عرضه حصريا عبر منصة نتفليكس، ليصبح المسلسل الأسرع تحقيقًا، لهذا الرقم في تاريخ المنصة.

 مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

وحظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرًا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

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منصة نتفيلكس squid game مسلسل لعبة الحبار Netflix مسلسل Squid Game منصة Netflix
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