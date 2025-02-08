السبت 08 فبراير 2025
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إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران بمحطة الغردقة

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر 

 

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري 

حالة الطقس الأيام المقبلة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

 

حالة الطقس في مصر

ويكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل، كما يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الأربعاء والخميس المقبلين.

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