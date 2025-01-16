شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران بمحطة الغردقة

اعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بمحطة ( الغردقة ) بنظام عقد عمل ( أحد عشر شهرًا ) بالشروط الآتية:-

الوظيفة والشروط والأعداد المطلوبة:

- أولًا: وظيفتى ضابط حركة تحميل عدد (٦) أفراد ضابط حركة وكالة عدد (٤) أفراد

مؤهل عال مناسب.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

الإجادة التامة للحاسب الآلي..

اجتياز الاختبارات المقررة.

ثانيًا: وظيفة فني استقبال وترحيل طائرات عدد (۱۲) فرد

مؤهل فنى متوسط مناسب.

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

إجتياز الاختبارات المقررة.

ثالثا: وظيفة فني كهرباء عدد (۱) فرد.

مؤهل فنى متوسط مناسب.

إجتياز الاختبارات المقررة.

رابعًا: وظيفتي منظم تحميل طائرات عدد (٣٤) فرد / منظم تجهيزات طائرات عدد (1) أفراد: الحصول على الإعدادية...

شروط عامة:- ذكور فقط.

إجتياز الإختبارات المقررة.

لا يزيد السن عن (۳۰) عام عند بداية قبول الطلبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظة البحر الأحمر على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية ( البطاقة سارية ).

قبول العمل بنظام النوبات.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس نيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

تقديم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/٢٤ حتى ٢٠٢٥/٢/٣. على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:- المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه. السيرة الذاتية (CV) لوظيفتي ضابط حركة تحميل ضابط حركة وكالة.

بطاقة الرقم القومي سارية. شهادة الميلاد " مميكنة حديثة"

عدد (۲) صورة شخصية. - دمغة بقيمة (١٠٥) قرشا + طابع الشهيد.

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية (سارية) لوظيفة فني إستقبال وترحيل طائرات.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد.

لن تقبل أي بأى طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن

طريق الموقع الإلكتروني والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات..

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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