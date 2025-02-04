الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على دورها ومساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة

وزير خارجية تركيا،
وزير خارجية تركيا، فيتو

قال  وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن علاقات بلاده مع مصر تزداد يوما بعد يوم، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على زيادة التعاون مع مصر على المستويات كافة

عزيز الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال الطاقة

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية خلال زيارته لتركيا، إنه ناقش مع عبد العاطى تعزيز الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على الاهتمام بالملفات الإقليمية.

وركز وزير الخارجية التركى على أن تدخل القوى الأجنبية في شؤون المنطقة يجلب الحرب وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن تركيا تقف ضد كل تدخل يهدف إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم.

تنفيذ سياسة التطهير العرقي في غزة

وأعرب عن شكر تركيا لمصر على دورها ومساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة، مشيرًا إلى أنه يأمل استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أن حماس لا تتردد بشأن تحقيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار، منوهًا إلى أن فلسطين وإسرائيل يحتاجان معا إلى الأمن والسلام.

وشدد على أنه  يجب منع نتنياهو من تنفيذ سياسة التطهير العرقي في غزة، منوهًا إلى أن مصر تتولي دورا مهما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أن بلاده أرسلت 97 ألف طن مساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة، وركز على أن تهجير الفلسطينيين سيؤثر على السلام بالمنطقة.

تركيا تطالب بدعم الإدارة السورية الجديدة

وأضاف: ندين زيادة الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مطالبًا بضرورة إنهاء هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبشأن الوضع فى سوريا قال وزير الخارجية التركى إن بلاده تأمل أن تتحول سوريا إلى دولة مستقرة وآمنة، مطالبًا بدعم الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الفترة الانتقالية.

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أنقرة مصر وزير الخارجية التركي التطهير العرقي في غزة وقف إطلاق النار بقطاع غزة فلسطين وإسرائيل الأمن والسلام

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