الأردن: إسرائيل فشلت فى تسويق سيناريو التهجير وحماس فكرة لا تنتهى

علق وزير الخارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم، على الطرح الأمريكى والإسرائيلي المتعلق بسيناريوهات الأوضاع فى غزة بعد حماس.

فشل سيناريو التهجير وبقاء حماس

وأكد الصفدي، رفض الأردن الحديث عن مرحلة ما بعد غزة بانتهاء الحرب، معتبرا أن "حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي"، لافتا إلى فشل إسرائيل في تسويق سيناريو التهجير.

وقال وزير الخارجية الأردني، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بعدد واسع من الصحفيين والكتاب في ندوة استضافها صالون "أمانة عمّان"، إن ما يطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل الأردن معها".

ولافت أيمن الصفدي، أن المملكة تشدد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكدا رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".

وأضاف: "الأردن ومن ناحية مبدئية ومن ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني وللمملكة أيضًا يرفض أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية ويأخذنا لمسارات خطيرة لا تصب بصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".

ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار

العملية البرية في غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن مصدر سياسي: أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

موقف واشنطن من حركة حماس

زعم جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن حركة حماس هي من تشكل خطرا علي أطفال غزة، من خلال احتجاز الرهائن وبناء الأنفاق تحت منازلهم ومنعهم من التحرك جنوبا، متابعا: حماس هي من ارتكبت المجازر وليست إسرائيل.

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احترام القانون الدولي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أكدنا للمسئولين الإسرائيليين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

بحث الحكم في غزة

وأكد: نبحث مستقبل الحكم في غزة بعد حماس، ولن نقبل العودة إلي ما كان عليه الوضع عليه قبل 7 أكتوبر، موضحا: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

مزاعم أمريكا



وواصل زعمه: ما يميزنا عن حماس أننا نسعى إلى احترام المدنيين ونطلب من الإسرائيليين القيام بذلك.



توغل جيش الاحتلال في غزة

ولفت إلي أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في غزة بوحدات أصغر مما كان يتوقع.



من جانبها أكدت الخارجية الأمريكية: "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة"، مؤكدة بعث رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعداد الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها، وهى التصريحات التى تعد بمثابة تراجع عن مخطط تهجير سكان القطاع إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتى تبنتها أمريكا تماهيا مع إسرائيل، وعمد جون كيربي لتكرارها فى أكثر من مؤتمر صحفي.