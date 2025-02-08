السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

قيادي ناصري: إعلان ترامب بتسلم غزة من الاحتلال بعد انتهاء القتال هدم للشرعية الدولية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن إعلان الرئيس ترامب بتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء القتال هو هدم للشرعية والقرارات الدولية، مؤكدا أن مخطط  ترامب كارثي، ويعد هدما للمواثيق والمعاهدات ويقضي على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

تسليم غزة من محتل الى محتل 

وأكد في تصريح لـ فيتو أن تسليم إسرائيل لغزة لأمريكا، بمثابة تسليم محتل إلى محتل آخر، وهو استبدال من لا يملك لمن لا يستحق، مشددا أن الموقف المصرى الاردنى كان واضحا من البداية برفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على الحق الفلسطيني ومنع مخطط تصفية القضية الفلسطينية وبيان الخارجية المصرية، عبر عن موقف مصر الثابت منذ بداية الحرب على غزة بالرفض المطلق لأي محاولة لتصفية القضية أو الالتفاف عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث إنها حقوق تاريخية غير قابلة للتفريط.
 

أبعاد المخطط الأمريكى الإسرائيلى تتكشف رويدا رويدا

 

وتابع أن أبعاد المخطط الأمريكى الإسرائيلى تتكشف رويدا رويدا حتى اكتملت الصورة كاملة من خلال ترامب الرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى تفريغ قطاع غزة وتوطين اليهود به لتوسيع مساحة إسرائيل فى نفس الوقت تهجير الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة وتحديد مصر والأردن، فى نفس الوقت يكون قد حافظ على أمن إسرائيل من المقاومة، لكن الشعب الفلسطينى مقاوم ولن يفرط فى ترابه الوطنى إلا بقيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطنى. 

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ترامب نتنياهو قطاع غزة تهجير الفلسطنيين الشرعية الدولية مصر

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