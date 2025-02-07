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محافظات

تفاصيل تخلص فتاة من حياتها في الفيوم بعد فسخ خطبتها

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أقدمت فتاة من الفيوم علي التخلص من حياتها، تناولت كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، بعد فسخ خطوبتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.

تفاصيل انتحار فتاة تركها خطيبها

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بوصول "نور.ص" 22 سنة، مقيمة بقرية هوارة المقطع بدائرة المركز، إلى مستشفى الفيوم العام، مصابة بإعياء شديد، بسبب تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ولم تفلح الإسعافات الأولية في إنقاذها، فقد فارقت الحياة أثناء محاولة إسعافها، وأقرت  أسرتها أن ابنتهم كانت مخطوبة لأحد الأشخاص وارتبطت به عاطفيا ولكنه فسخ خطبتها وتركها، وفور علما بان خطيبها السابق ارتبط بفتاة أخرى، أصيبت بحالة نفسية سيئة، ودخلت غرفتها وتناولت أقراص مخدرة، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، لإسعافها وبعد تقديم الإسعافات لها لفظت أنفاسها وهي تحت الملاحظة.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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