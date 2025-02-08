السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظة القاهرة تنعى رئيس مؤسسة أغاخان للتنمية

الأمير كريم زعيم
الأمير كريم زعيم الطائفة الإسماعيلية
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 نعت محافظة القاهرة وفاة الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، وقدمت خالص التعازى لكل أهله ومحبيه. 
 

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 زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية

 وأشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجهود الراحل الكريم فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ خططها التنموية ضمن إسهامات المجتمع المدنى فى أعمال التطوير، مثمنًا الدور الرائد لمؤسسة أغاخان للتنمية والتى قامت أثناء حياته بتنفيذ العديد من المشروعات،  والبرامج التنموية بمحافظة القاهرة من بينها إنشاء حديقة الأزهر، والمساهمة فى ترميم العديد من الآثار الإسلامية مثل السور الايوبي بطول يقارب  ١.٥ كيلو متر والذي يعود إنشاؤه إلى عهد صلاح الدين الايوبي، ومجموعة خاير بيك الاثرية، ومسجد ومدرسة ام السطان شعبان، ومسجد اصلم السلحدار، وأثر طراباي الشريفى،و الجامع الأزرق (أق سنقر)، ومسجد الماريداني، بالإضافة إلى صيانة الآثار التي تم ترميمها بواسطة مؤسسة اغاخان للخدمات الثقافية – مصر.

 

دور مؤسسة الأغاخان فى تدريب أهالي منطقة الدرب الأحمر

كما أسهمت مؤسسة الأغاخان فى تدريب أهالي منطقة الدرب الأحمر علي الحرف التقليدية (حلي – خزف – نجارة عربي)، وتدريب أصحاب الورش وتنمية مهارات ريادة الاعمال، كما قامت بترميم أكثر من ١٠٠ مبني سكني لأهالي الدرب الأحمر وإعادة تسليمهم للأهالي بعد الترميم، بالإضافةإلى رصف عدد كبير من الشوارع والحواري بالإضافة إلى مشروع متكامل للصرف الصحي بشارع باب الوزير.
 

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