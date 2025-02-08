وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للطلاب المصريين بالخارج، رابط سريع لمعرفتها

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏

نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لـ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادي ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏

أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

رسالة وكيل الأزهر للطلاب الناجحين

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

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