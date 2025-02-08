السبت 08 فبراير 2025
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أول يوم عمل.. مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تستقبل الرشيدي (صور)

استقبال وكيل تعليم
استقبال وكيل تعليم الدقهلية

 استقبلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم المهندس محمد فؤاد عبد الهادي محمد الرشيدي المكلف بحقيبة تعليم الدقهلية بالحفاوة والترحاب في أول يوم استلام للعمل والوصول لمكتبه بتعليم الدقهلية.


وكان ‏أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 6 الخاص بحركة تنقلات مديري ووكلاء المديريات التعليمية بين المحافظات.

من هو وكيل تعليم الدقهلية الجديد 

وحظيت محافظة الدقهلية بتولي المهندس محمد فؤاد عبد الهادي محمد الرشيدي المكلف حقيبة التعليم بـ الدقهلية
 

 

-‏الرشيدي مواليد مدينة الأقصر في  أول فبراير عام 1969، وقد حصل على الدرجة العالية بتاريخ  يونيو 2021 بالقرار رقم ١٢٦٨.
 

الدورات التدريبية التي حصل عليها 

و‏حصل الرشيدي على العديد من الدورات التدريبية منها:

‏-مكافحة الفساد منحة من هيئة الرقابة الإدارية 2017

‏-دورة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية 2015

‏-المراجعة الداخلية لمؤسسة التعليم قبل الجامعي 2014

‏-التطبيقات التربوية لمديري الإدارات التعليمية من الأكاديمية المهنية للمعلمين 2013

-‏دورة تطوير التعليم من البنك الدولي 2012

الوظائف في مسيرة خدمته 


وشغل الرشيدي عدة وظائف في مسيرة خدمة حافلة:

‏-موجه عام الحاسب الآلي الصناعي سوهاج 2007

‏-مدير عام التعليم الفني مديرية التربية والتعليم سوهاج 2015

‏-وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا 2017

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا 2020

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية 2022

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان 2024

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