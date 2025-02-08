السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الدقهلية

مدارس الدقهلية، فيتو
مدارس الدقهلية، فيتو

 استقبلت مدارس الدقهلية التي تعمل أيام السبت، صباح اليوم أبناءها الطلاب في جميع المراحل الدراسية بعد أن استكملت جميع مدارس المحافظة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني. 
 

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الدقهلية للعام الدراسي 2025

 يأتي ذلك في إطار توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة العمل الجاد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب لتحقيق بيئة تعليمية سليمة تساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد هذا، ومن المنتظر أن ينتظم باقي الطلاب في الدراسة اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق التاسع من فبراير الجاري.

 

المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

 ومما هو جدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية قام  مديرو الإدارات التعليمية بعدد من الاجتماعات والمتابعات الميدانية والمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

أبرز الإجراءات المشدد عليها في الجولات لتنفيذها  في مدارس  الفصل الدراسي الثاني 

تم التأكيد خلالها على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في المدارس والتي تشمل:

-استلام الكتب المدرسية والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي.

-سرعة الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والفصول والتأكد من إزالة أي رواكد خشبية أو مواد أخرى قد تمثل خطرًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
 

كما تم توجيه المتابعين والموجهين لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس من اليوم الأول والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة.

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