جامعة جنوب الوادي تشارك في البرنامج التدريبي عن مكافحة الفساد والحوكمة

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن هناك وفدا شاركا من العاملين بالجامعة بفعاليات البرنامج التدريبي “مكافحة الفساد والحوكمة” بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار دور هيئة الرقابة الإدارية في تقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية والبحثية المتميزة للمجتمع المصري والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وفي باقي المجالات ذات الصلة بأعلى درجات الجودة والحداثة، وذلك باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب والتطوير وبالاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة.

تضمن البرنامج التدريب محاضرات على مدار 3 ايام تناولت بالشرح تقديم هيئة الرقابة الإدارية، التعريف بالفساد وأسبابه وآثاره، رؤية مصر2030، البنية المعلوماتية للدولة المصرية، الفساد والأمن القومي، الادارة وأخلاقيات العمل، الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، الحوكمة في مواجهة الفساد.

شارك بفعاليات التدريب أحمد حمدي حجاب مدير عام مكتب رئيس الجامعة، حسن محمد أبو القاسم مكتب أمين الجامعة، الحسين إبراهيم عسران مركز المعلومات، عمرو محمد عزت الموارد البشرية، فاطمة عبد الحميد إدارة الصناديق، عزيزة حسن الإدارة الاستراتيجية، حسناء حسن مركز المعلومات، عمرو محمد أحمد الشئون القانونية، إبراهيم فكري مركز المعلومات، أمير محمد أحمد المعهد الفني الصحي.

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