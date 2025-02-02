الأحد 02 فبراير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة المشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة المشاركين فى امتحانات الدبلوم

 توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، يرافقه الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني إلى مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية لتفقد أعمال اللجنة المكلفة بتقييم أداء المرشحين للمشاركة فى امتحانات الدبلومات الفنية من رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع كراسات الامتحان للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

 وذلك في ضوء موافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا للتعليمات.  

 

حيث أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري.


 هذا وقد أكد العربي على ضرورة اختيار أفضل العناصر بمنتهى المصداقية والشفافية لضمان سلامة ونجاح سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري.

برامج تدريبية متخصصة للمعلمين مما يساعد على تحسين مهاراتهم

 وخلال الزيارة تفقد  مدير المديرية أيضًا الأكاديمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه في تطوير التعليم وتحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس حيث توفر الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة للمعلمين مما يساعد على تحسين مهاراتهم وتحديث معرفتهم بأساليب التدريس الحديثة ورفع مستوى الكفاءة من خلال البرامج التدريبية، وتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين التربويين مما يعزز من قدراتهم في التعامل مع التحديات، وقد استقبلت الدكتورة  نيڤين كرم مدير فرع الدقهلية للأكاديمية المهنية للمعلمين.

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اعمال امتحانات أشرف العربي الثانويه التجارية الدبلومات الفنية الدكتور أشرف العربي امتحانات الدبلومات الفنية محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم

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