إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية بمركز أرمنت بالأقصر (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز غرب محافظة الأقصر إزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت الحيط وقرية الرياينة وقرية السلام على مساحة 100 متر، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والمتابعة المستمرة والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

إزالة التعديات على الأراضي

وكانت الحالة الأولى ردم حفر تربة زراعية قبل الشروع لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 مترا بقرية الرياينة بحوض 111 إصلاح زراعي، والحالات الثانية والثالثة والرابعة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الطين على مساحة 700 متر بأرمنت الحيط، أما الحالة الخامسة عبارة عن فك شدة خشبية دور ثانى على مساحة 125 مترا بقرية السلام.



وخرجت الحملة تحت إشراف إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، ورؤساء قريتى الرياينة والسلام، ومدير المتابعة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية معدات الحملة الميكانيكية بالقرى والمركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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