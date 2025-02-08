بالأسماء..تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق دكرنس المنصورة أمام مركز محلة الدمنة، حادث تصادم سيارة ملاكي في ميكروباص، نتج عنها إصابة 7 أشخاص إصابات بالغة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي في ميكروباص بالدقهلية

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه محلة الدمنة بوقوع حادث تصادم وإصابة 7 أشخاص.

اسماء المصابين في حادث طريق دكرنس المنصورة

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة محلة الدمنة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من:

-أحمد عماد زهران زهران، 25 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح متفرقة بالجسم

- خالد رجب أبو المعاطى، 40 سنة بكدمات سحجات بالجسم

-عنايات سعد الدسوقي السيد،50 سنة بكدمه شديدة بالساق اليمنى

- زينب الحسيني الصديق، 26 سنة بكدمات سحجات بالجسم

-سعاد البدوي إبراهيم، 40 سنة باشتباه كسر بالساق اليمني

- سماح يوسف أبو العينين، 45 سنة باشتباه كسر بالساق اليسري

- محمد عبدالعزيز ابو المعاطي، 63 سنة بكدمة بالوجه، رفض النقل، وتم الدفع بـ ٤ سيارات إسعاف ونقل المصابين لـ مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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