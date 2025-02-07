رفع 445 طن مخلفات في المنصورة وطلخا بالدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية وخاصة المنطقة المركزية المنصورة وطلخا تكثيف أعمال النظافة ورفع 445 طن مخلفات، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.





رفع 445 طن مخلفات بلدية في حملات بالدقهلية

ويتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 420 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، ورفع 25 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

توفير زي موحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير زي موحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو، وتوفير الأمن والسلامة المهنية لهم، وأكد ضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافه المكلفة بكنس الشوراع والجمع المنزلي، والتي بلغت أربع شركات ووصل إجمالي العمالة التي تعمل على مدار ثلاث ورديات بمدينة المنصورة وطلخا حوالي 1000 عامل على مدار اليوم، في إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة.

المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بالشوارع

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على مكتسبات حملات النظافة المستمرة والمستوى الذي وصلت إليه.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك في الحملة رؤساء المراكز والمدن المشار إليها، بإشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

رفع مخلفات بلدية، وشملت رفع كفاءة النظافة العامة

وقامت الحملة برفع مخلفات بلدية، وشملت رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية، بشوارع الجيش والمشاية والجمهورية ومنطقة المجزر وسندوب وحي الأشجار وشارع قناة السويس والإمام محمد عبده والترعة والدراسات وعبد السلام عارف والطريق الدائري وابن زيد والزعفران وشارع بورسعيد والجلاء وجيهان وحي الجامعة، وشارع النوادي وتقسيم الكوكاكولا وتقسيم غنام وشارع المستشفى ومجمع المدارس وصلاح سالم والمعاهدة بمدينة طلخا، إلى جانب ري الحدائق المفتوحة بشارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بحديقه شجرة الدر ودهان الأرصفة بشارع محمود شاهين وشارع النوادي بطلخا.

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