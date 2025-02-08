السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من هو وكيل تعليم الدقهلية الجديد (بروفايل)

المهندس محمد الرشيدي
المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية الجديد، فيتو

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 6 الخاص بحركة تنقلات مديري ووكلاء المديريات التعليمية بين المحافظات.

من هو وكيل تعليم الدقهلية الجديد 

وحظيت محافظة الدقهلية بتولي المهندس محمد فؤاد عبد الهادي محمد الرشيدي المكلف حقيبة التعليم بـ الدقهلية
 

-‏الرشيدي مواليد مدينة الأقصر في  أول فبراير عام 1969، وقد حصل على الدرجة العالية بتاريخ  يونيو 2021 بالقرار رقم ١٢٦٨.
 

الدورات التدريبية التي حصل عليها 

و‏حصل الرشيدي على العديد من الدورات التدريبية منها:

‏-مكافحة الفساد منحة من هيئة الرقابة الإدارية ٢٠١٧

‏-دورة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية ٢٠١٥

‏-المراجعة الداخلية لمؤسسة التعليم قبل الجامعي ٢٠١٤

‏-التطبيقات التربوية لمديري الإدارات التعليمية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ٢٠١٣

-‏دورة تطوير التعليم من البنك الدولي ٢٠١٢

الوظائف في مسيرة خدمته 


وشغل الرشيدي عدة وظائف في مسيرة خدمة حافلة:

‏-موجه عام الحاسب الآلي الصناعي سوهاج ٢٠٠٧

‏-مدير عام التعليم الفني مديرية التربية والتعليم سوهاج ٢٠١٥

‏-وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا ٢٠١٧

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ٢٠٢٠

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ٢٠٢٢

‏-مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ٢٠٢٤

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية الأكاديمية المهنية للمعلمين الاكاديمية المهنية للمعلم التعليم قبل الجامعي التربية والتعليم والتعليم الفني هيئة الرقابة الإدارية حركة تنقلات هيئة الرقابة الإداري تطوير التعليم محافظة الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مكافحة الفساد

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية العامة 2025، التعليم تتيح النماذج الاسترشادية للطلاب

كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في دير البلح

حملة لإزالة الإشغالات بالمراكز والأحياء بأسيوط (صور)

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

على طريقة الشيخ حسني، تسريب جديد يكشف نوايا ترامب

حاتم الطرابلسي كلمة السر في تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

ميدو يعلن عن رابع صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

ديوان رئيس وزراء الاحتلال: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

أسعار الشوفان في الاسواق اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية