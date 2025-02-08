السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مادلين كلاين تنضم لطاقم عمل فيلم جوني ديب Day Drinker

جوني ديب ومادلين
جوني ديب ومادلين كلاين، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن انضمام الممثلة الشابة، مادلين كلاين، لطاقم فيلم "Day Drinker"، للمخرج مارك ويب، بجانب كل من الممثل جوني ديب، والممثلة بينيلوبي كروز. 

تفاصيل فيلم Day Drinker

تدور قصة فيلم Day Drinker، حول نادل يعمل على متن سفينة سياحية، ويلتقي بشخص غامض، وسرعان ما يجدان نفسيهما متورطين في لغز إجرامي.

ويستند فيلم Day Drinker، على سيناريو أصلي من تأليف زاك دين، ويشارك في بطولة الفيلم، كلا من بول رود، ونيك جوناس.

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