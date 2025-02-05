الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مارفل تقيم حدثا خاصا لعرض التريلر الأول لفيلم The Fantastic Four First Steps

FANTASTIC FOUR، فيتو
FANTASTIC FOUR، فيتو

 Fantastic Four، طرحت ستديوهات مارفل، أول تريلر رسمي، لفيلمها المرتقب The Fantastic Four First Steps.

وأقامت ستديوهات مارڤل، حدثًا خاصًا، في ولاية الاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، لعرض إعلان فيلم  The Fantastic Four First Steps، تواجد فيه كلا من الممثلين "بيدرو باسكال" و"فانيسا كيربي".

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ووصلت مدة التريلر الأول لفيلم مارفل The Fantastic Four First Steps، لدقيقة و٣٧ ثانية، تضمنت مشاهد قتالية ومشوقة من الفيلم.

https://x.com/MarvelStudios/status/1886763998244118933

 

الانتهاء من تصوير فيلم "Fantastic Four"

 كانت ستديوهات مارفل قد أعلنت، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس ستوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

 

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

 وأكدت ستديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس ستوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four"

رالف لينسون ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم The Fantastic Four First Steps

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