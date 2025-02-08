السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تعلن خطوات استخراج بدل تالف لعدادات مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
ads

يفاجأ بعض المواطنين بفقدان كارت العدادات مسبقة الدفع مما يمثل أزمة بالنسبة لهم خاصة مع قرب نفاد الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية.

خطوات استخراج كارت بدل فاقد للعدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الخطوات الواجب اتباعها في حالة فقدان كارت العدادات مسبقة الدفع وهي كالتالي: 

  • التوجه إلي شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن لتقديم طلب استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فقد.
  • يقوم المواطن بكتابة إقرار يشير إلى فقد الكارت
  • تقديم بطاقة الرقم القومي
  • تقديم إيصال شحن سابق أو كود المشترك
  • يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، لدراسة مدي إستيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد
  • سداد الرسوم المقررة
  • يحصل المواطن علي كارت بدل فاقد لعدادات الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة أسباب لظهور كلمة «أحمال» علي شاشة العدادات مسبقة الدفع.

أسباب ظهور كلمة أحمال علي شاشات العدادات مسبقة الدفع

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع تعني وجود زيادة أحمال العميل وتعديه الحمل الأقصى لقدرة العداد ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار، حيث تبلغ قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع  80 أمبير، بما يتحمل تركيب  4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان، وحال زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

أسباب قيام العدادات بفصل الكهرباء عن المواطنين

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه مع استمرار الأحمال، تقوم العدادات مسبقة الدفع بفصل وعودة التيار لـ ٣ مرات، واخيرا تفصل العدادات الكهرباء بشكل نهائي ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء التابع لها العميل، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة، ويتم ذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي يتم تحديدها وفقا القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدادات مسبقة الدفع كارت العدادات مسبقة الدفع العدادات الكودية استخراج كارت بدل فاقد للعدادات مسبقة الدفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

مواد متعلقة

قطع الكهرباء عن 10 مناطق في قنا، غدا

وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

لا تدفع أكثر من اللازم، خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء

تقرير جديد لـ «معلومات الوزراء» حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة.. 80% من السكان يعتمدون على الوقود الأحفوري.. و29% من الكهرباء المولدة في العالم من الشمس والرياح

ads

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 12 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يقفز لـ 45 جنيهًا وانخفاض جديد للطماطم والبطاطس

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

أخبار مصر: قصة ظهور مخلوقات فضائية بالشرقية، مفاجأة عن صاحب خطة التهجير بغزة، حريق يلتهم مدرسة بالغربية قبل عودة الدراسة

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البرانيس إسكندراني بـ 140 جنيها وانخفاض البلطي

حريق بهائل بحوش ملحق بمنزل ومالكه يتهم جاره بإشعال النار بسوهاج

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

منوعات

المزيد

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية