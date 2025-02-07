الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

قطع الكهرباء عن 10 مناطق في قنا، غدا

فيتو
فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا،فصل التيار الكهربى عن 10مناطق.

 

واكد البيان علي انه سيتم فصل التيار لاجراء اعمال الصيانة النصف سنوية على اكشاك كهرباء شمال مدينة نجع حمادى.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأشار إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح  يوم السبت الموافق 8-2-2025 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا،عن منطقة شارع بور سعيد،منطقة شارع النجدة،منطقة شارع الشعانية،منطقة شارع حسنى مبارك سابقا،منطقة المجتمع الجديد،منطقة شارع بنك مصر،منطقة شارع  الشونة،منطقة شارع موقف القمانة،منطقة مسجد ابو بكر الصديق،منطقة شارع {15} مايو.
 

ولذا لزم التنوية والتنبية للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا شمال محافظة قنا شارع حسني مبارك محافظة قنا مناطق قطع الكهرباء نجع حمادي

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