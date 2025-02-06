لا تدفع أكثر من اللازم، خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء

مع تزايد استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير، أكدت وزارة الكهرباء أن اتباع خطوات بسيطة يمكن أن تساعد المواطنين في تقليل استهلاكهم للكهرباء، مما ينعكس على خفض قيمة الفواتير الشهرية.

وأوضح محمود عصمت وزير الكهرباء أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، من بينها إصدار قرارات تلزم الشركات المصنعة بوضع "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأجهزة الكهربائية، وهي ملصق يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء، مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، والسخانات، والمراوح.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال الرقابة على تطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، لضمان التزام السوق المحلي بالمعايير التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحقيق استدامة الموارد، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء

هناك بعض العادات التي يمكن أن تقلل من استهلاك الكهرباء، منها:

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة بدلًا من تركها في وضع الاستعداد.

بدلًا من تركها في وضع الاستعداد. استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلًا من المصابيح التقليدية.

بدلًا من المصابيح التقليدية. تنظيف فلاتر التكييفات وصيانتها دوريًا لضمان عملها بكفاءة وتقليل استهلاكها للكهرباء.

لضمان عملها بكفاءة وتقليل استهلاكها للكهرباء. ضبط درجة حرارة الثلاجة والتكييف على مستويات متوسطة لتوفير الطاقة.

لتوفير الطاقة. عدم تشغيل الغسالة أو غسالة الأطباق إلا عند امتلائها بالكامل لتقليل عدد مرات التشغيل.

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