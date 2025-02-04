الثلاثاء 04 فبراير 2025
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الكهرباء تحدد شروط وإجراءات تغيير العدادات بسبب زيادة الأحمال

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستبدال عدادات الكهرباء بآخر ذي قدرة أكبر تتناسب مع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها.

أسباب تغيير العدادات بسبب زيادة الأحمال

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن  عددا كبيرا من المواطنين يضطر إلى استبدال عدادات الكهرباء الخاصة بالعقار الذي يقطن به أو بالشركات والمصانع والورش، وتغييره بعداد ذي قدرة أكبر، نتيجة لزيادة الأحمال والضغط على العداد الحالي، والذي ينتج عنه قطع التيار الكهربي في بعض الأحيان.

نصائح تغيير العدادات بآخر أعلى قدرة

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي: 

- تقدم النموذج المخصص لزيادة القدرة.

- قيام الشركة التابع لها العنوان الأحمال والتوصيلات بالمعاينة على الطبيعة.

- تصفية مديونية العداد القديم في الشركة.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم بيان الحساب.

- تقديم بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها

- يجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.

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