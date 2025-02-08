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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا على نظيره ليتون أورينت علي أرضية ملعب "بريسبان رود" ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المحتمل أن يلجأ المدرب بيب جوارديولا إلى إراحة عدد من نجومه الأساسيين في مباراة اليوم من أجل الاستعداد لصدام ريال مدريد.

ومن المتوقع مشاركة النجم عمر مرموش في مباراة اليوم، بعدما لعب ضد تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل المصري تسجيل هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليتون أورينت 


حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، كيفين دي بروين، جاك جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت 


تنطلق مباراة مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت


لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين أعلن مانشستر سيتي إذاعة المباراة عبر كل من BBC One, BBC iPlayer، كما ستذاع عبر قنوات فضائية أجنبية مثل Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia.


وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على سالفورد سيتي بنتيجة 8/0، في حين أطاح ليتون أورينت بخصمه ديربي كاونتي من البطولة بفضل ركلات الترجيح، في المرحلة السابقة من الكأس.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل صدام مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.


وسيكون النجم المصري عمر مرموش متاحًا لـ مانشستر سيتي في تلك المرحلة من البطولة بعد ما أضافه النادي إلى القائمة، يوم الجمعة.

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