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رياضة

صدام السيتي الأبرز، مواعيد مباريات ريال مدريد في فبراير 2025

مواعيد مباريات ريال
مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2025

يستعد ريال مدريد لخوض أكثر من مواجهة قوية خلال شهر فبراير 2025 يأتي على رأسها مباراتا مانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا وديربي أتلتيكو مدريد بالليجا.

 

وتأهل ريال مدريد إلى الملحق المؤهل إلى منافسات دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا، ووقع في صدام ساخن ضد مانشستر سيتي، والذي يعد مشهدًا متكررًا في البطولة على مدار السنوات الماضية.

وسيخوض ريال مدريد كذلك مباراة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس بالإضافة لمباريات بالدوري الإسباني خلال شهر فبراير الجاري.

 

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2025


إسبانيول ضد ريال مدريد - الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، السبت 1 فبراير 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليجانيس ضد ريال مدريد - ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء 5 فبراير 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، السبت 8 فبراير 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 11 فبراير 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أوساسونا ضد ريال مدريد- الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، 15 فبراير 2025، 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي- إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 19 فبراير 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد وجيرونا - الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني، 23 فبراير 2025،  5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل ريال مدريد ضيفا أمام إسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد خدمات النجم فينيسيوس جونيور قبل مباراة إسبانيول بعد غيابه عن آخر مباراتين نتيجة الإيقاف، بسبب طرده ضد فالنسيا مطلع الشهر الماضي.

 

 

قائمة ريال مدريد لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

 

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول 


تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول 


تذاع مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 20 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كان ريال مدريد وقع في صدام ناري ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة أمس الجمعة.

وتقام منافسات ملحق دور الـ16 على مباراتي، ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن النجم المصري عمر مرموش سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة مانشستر سيتي ضد حامل اللقب حسب لوائح يويفا.

 

 

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