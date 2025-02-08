جو أنت مطرود، ترامب يلغي تصريحا أمنيا مهما لبايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلغاء التصريح الأمني الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب، مشيرا إلى "ضعف الذاكرة" لدى الرئيس الأمريكي السابق.

ترامب لـ بايدن: جو أنت مطرود

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة "جو، أنت مطرود".

وذكر ترامب أنه اتخذ هذا القرار لأن بايدن فعل الشيء نفسه في عام 2021، حين أشار الديمقراطي إلى "سلوك دونالد ترامب غير المتسق" خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، قبل مغادرته البيت الأبيض مباشرة.

وفي منشوره الجمعة، اعتبر ترامب أن بايدن "لا يمكن الوثوق به" في ما يتعلق بالإحاطات الاستخبارية لأن تقريرا أعدّه مستشار خاص بشأن تعامل الرئيس الديمقراطي مع الوثائق السرية وجد أن بايدن (82 عاما) يعاني "ضعف الذاكرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي الحالي: "بايدن يعاني من 'ضعف الذاكرة'، وحتى في 'أفضل أيامه' لا يمكن الوثوق به في التعامل مع المعلومات السرية".

واختتم ترامب منشوره شامتا بالقول: "لقد تم طردك يا جو!"، في إشارة إلى عبارته الشهيرة التي كان يقولها بشكل متكرر في برنامج الواقع "المتدرب" (The Apprentice).



يُذكر أن بايدن كان قد ألغى في عام 2021 التصريح الأمني لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلوكه غير المتوقع.

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