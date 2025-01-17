مساعٍ من لجنة الحكام لإثناء محمد عادل عن قرار الاعتزال

واصلت لجنة الحكام، باتحاد الكرة محاولاتها للضغط على الحكم محمد عادل لإثنائه عن قراره باعتزال التحكيم.

وقرر محمد عادل اعتزال التحكيم رسميا منذ 31 ديسمبر الماضي مكتفيًا بالفترة التي قضاها في الملاعب.

وجاء اعتزال محمد عادل لعدم رغبته في التواجد في التحكيم دون أن يتواجد في القائمة الدولية.

ويسعى وجيه احمد رئيس لجنة الحكام، مع محمد عادل للعدول عن قراره والعودة لإدارة مباريات الدوري على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري خاصة أنه خاض عدد من المباريات في بداية الموسم.

وترغب لجنة الحكام في تواجد عناصر خبرة بالتحكيم خلال الموسم الحالي خاصة مع شكوى الأندية المستمرة من أداء الحكام لذلك تحاول لجنة الحكام إعادة محمد عادل بصفته أحد عناصر الخبرة في التحكيم.

يذكر أن الشارة الدولية لـ محمد عادل انتهت يوم 31 ديسمبر الماضي لذلك فضل الاعتزال خاصة وأنه كان يتمنى الاستمرار في القائمة الدولية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية أو التواجد في قائمة الـvar الدولية.

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