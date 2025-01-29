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رياضة

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يخسر أمام بنفيكا ويتأهلا لملحق التصفيات

بنفيكا البرتغالي،
بنفيكا البرتغالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تلقى فريق بوفنتوس الإيطالي هزيمة جديدة بهدفين دون رد أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

سجل هدفي بنفيكا كل من اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقيقة 16، وأوركون كوكو في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد يوفنتوس الإيطالي عند 12 نقطة، يتأهل بها للمشاركة في ملحق التصفيات المؤهل للدور ثمن النهائي، فيما يرتفع رصيد بنفيكا إلى 13 نقطة ليحجز مقعده في التصفيات المؤهلة أيضا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.
بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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دوري ابطال اوروبا يوفنتوس بنفيكا فانجيليس بافليديس أوركون كوكو

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